Боевики «Джебхат ан-Нусры» просят эвакуировать их из Алеппо‍ – СМИ

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» просят у сирийской армии разрешения покинуть Алеппо. Они хотят выйти из зоны вооруженного конфликта по дороге Кастелло, передает Al-Manar.

Как сообщает телеканал, террористы решили уйти после того, как попали в окружение.

Сирийская армия готовится к взятию последней группы «Джебхат ан-Нусры» в провинции Бустан-эль-Каср. Правительственные войска атакуют огневые позиции террористов и командные пункты.