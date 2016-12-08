Путин: Кириенко и Иванов проанализируют применение закона об НКО-иноагентах

Президент России Владимир Путин сообщил, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, транспорту и экологии Сергей Иванов проанализируют применение закона об НКО – иностранных агентах.

«По поводу НКО – иностранных агентов, работающих в экологической сфере, Сергей Владиленович [Кириенко] уже имеет такое поручение с моей стороны – в целом еще раз посмотреть на этот закон... Мы туда давайте включим Сергея Борисовича [Иванова], который занимается этим целенаправленно», – сказал Путин.