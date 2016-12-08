Путину предложили учредить институт независимого прокурора

Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов призвал Владимира Путина рассмотреть возможность учреждения института независимого прокурора. Как передает «Интерфакс», он предложил это от имени совета. Предполагается, что такого прокурора будет назначать глава государства.

«Название весьма условное. Но такой институт просто необходим, чтобы положить конец тем делам, в которых корпоративная солидарность или бюрократическая сонливость мешает торжеству справедливости», - заявил он.

«Люди годами барахтаются в пустых отписках, не понимая, как можно не видеть очевидного. Для них справедливость важнее формальности, и кто-то должен, в конце концов, дернуть стоп-кран, чтобы эта чехарда несправедливости остановилась. Сегодня этого сделать некому», - объяснил Федотов.