Правозащитники предложили упростить выдачу паспортов России носителям русского языка

Заместитель председателя Совета при президенте России по правам человека Евгений Бобров в ходе заседания СПЧ, в котором принимает участие Владимир Путин, предложил отменить для соотечественников институт разрешения на временное проживание, чтобы они могли подавать на гражданство, уже имея миграционный учет.

Он также предложил упростить процедуру приобретения гражданства для носителей русского языка. В частности, Бобров сказал, что можно заменить для них условие о прекращении прежнего гражданства на заявление об отказе от гражданства с отметкой посольства о принятии.

Путин согласился, что необходимо учитывать возможные социальные последствия при упрощении приобретения российского гражданства.