Путин пообещал обсудить с Собяниным вырубки в московском парке Кусково

Президент России Владимир Путин дал обещание обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вырубки в парке Кусково, передает ТАСС.

«Первый раз слышу. Зачем вырубать парк Кусково? Понятия не имею. Михаил Александрович Федотов просил переговорить с мэром Москвы, обязательно переговорю», - сказал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по правам человека.

Путин считает, что к заповедникам необходимо относиться бережно. Комментируя расширение зон отдыха в Сочи за счет земель заповедника, Путин отметил, что в Красной Поляне была построена уникальная инфраструктура, которую в прошлые новогодние праздники посетили около 450 000 человек. «Эта инфраструктура со всем справляется», - добавил он.

В этот Новый год в Красную Поляну приедут более 500 000 человек. «Нужно создавать условия для того, чтобы люди могли отдохнуть в собственной стране», - сказал Путин.