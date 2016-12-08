Путин считает возможным расширить компетенцию омбудсмена и бизнес-омбудсмена

Президент России Владимир Путин считает возможным расширить компетенцию омбудсмена и уполномоченного по правам предпринимателей, передает ТАСС. «Здесь нужно просто продумать компетенцию», - сказал глава государства на заседании Совета по правам человека.

Совет по правам человека предложил Путину создать институт независимого прокурора, который мог бы давать профессиональную оценку отдельных ситуаций с правовой точки зрения, в частности в случае конфликта интересов различных ведомств и структур.

«Проблем в этой сфере очень много, много и ошибок - следственных и судебных. Это естественно, жизнь есть жизнь. К сожалению, мы знаем и о случаях произвола», - добавил президент.