Путин назначил нового начальника московской полиции – РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника столичной полиции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству МВД, и подтвердил официальный представитель московского ГУВД Александр Князев. Вместо Сергея Солопова назначен Вячеслав Козлов, который ранее возглавлял управление охраны общественного порядка Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «пока не видел указа».

Солопов занимал пост меньше двух месяцев. Он был назначен в октябре 2016 г. Все это время Солопов был временно исполняющим обязанности, официального указа об утверждении в должности он не дождался.

Ранее Lifenews сообщал, что врио начальника столичной полиции Солопов был инициатором задержания солиста французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова.

По данным Life, после скандала Солопов взял больничный. Собеседник РБК, близкий к руководству МВД, подтвердил, что Солопов взял больничный, из которого на работу он не вернется. Отставку генерала МВД источник связывает со скандалом вокруг Киркорова и Маруани.