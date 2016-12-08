Правительство отвергло петицию об исключении абортов из ОМС, подписанную патриархом Кириллом

Экспертная рабочая группа федерального уровня во главе с министром Михаилом Абызовым отклонила петицию, авторы которой предложили вывести аборты из системы ОМС, за исключением случаев по медицинским показаниям.

Принимавшие участие в заседании экспертной группы представители Минздрава высказали мнение, что реализация этих предложений может привести к увеличению числа криминальных абортов и, как следствие, к увеличению расходов на последующее лечение женщин и пособия по инвалидности. Статс-секретарь министерства здравоохранения Дмитрий Костенников сказал: «Ограничение ведет к дискриминации. Получается, женщины, которые лучше информированы, у которых больше средств, получают доступ к аборту». «Если мы затрудним женщинам доступ к абортам, повысится число криминальных абортов», - сказал Костенников.

По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 млн абортов, и по этому показателю страна занимает первые места в мире. Лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показаниям. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2016 г., за запрет абортов в России выступает лишь 18%. Не поддерживают инициативу исключить аборты из системы ОМС 70% опрошенных, тогда как, по данным социологов, в 2015 г. таких людей было 59%.

В конце сентября петицию подписал патриарх Кирилл. Сам текст был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. «Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом», - говорилось в обращении. Его авторы выступили также за запрет противозачаточных средств с абортивным действием, вспомогательных репродуктивных технологий, «неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».