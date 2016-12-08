В Египте арестовали сына бывшего президента Мухаммеда Мурси

Власти Египта арестовали Усаму Мурси, сына бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, передает Associated Press.

Ранее он был был объявлен в розыск. Издание «Аль-Ахрам» уточняет со ссылкой на источник, что Мурси-младший арестован за подстрекательство к насилию.

Адвокат задержанного Абдель Монейм Абдель Максуд заявил, что Мурси был арестован в своем доме в Загазиге, расположенном в дельте Нила. Сотрудники службы безопасности страны подтвердили факт ареста.

В понедельник семья Мурси обратилась к ООН с просьбой вмешаться и предотвратить нарушение прав Мухаммеда Мурси. Члены семьи пожаловались на то, что они не имеют возможности посещать бывшего президента в тюрьме на протяжении трех лет.

Как пишет Daily Sabah, бывший президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут и заключен в тюрьму египетскими военными во время переворота в 2013 г. На данный момент он отбывает тюремный срок по обвинению в «убийстве демонстрантов» и «шпионаже» в пользу Катара.