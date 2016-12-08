Конгресс США одобрил выделение $350 млн на военную помощь для Украины

Сенат конгресса США одобрил законопроект о предоставлении средств минобороны страны в 2017 финансовом году. Новый бюджет Пентагона утвержден в размере $618,7 млрд, как и в 2015 г., он содержит отдельную статью об оказании Украине военной помощи.

«Для Украины заложено $350 млн, эти средства можно будет использовать для предоставления военной помощи», - заявил ТАСС представитель аппарата комитета по делам вооруженных сил. По его словам, окончательное решение об использовании данных денежных средств будет принимать президент США.

Изначально Пентагон может выделить Киеву только $175 млн от общей суммы. Оставшаяся часть средств станет доступна только после того, как украинское правительство предпримет «существенные шаги по реформированию оборонной сферы» и отчитается о проделанной работе.