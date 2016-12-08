Сенаторы указали Трампу на «военный захват» Россией украинской земли

Группа американских сенаторов, в которую вошли 12 республиканцев и 15 демократов, обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом проводить жесткую политику в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters. Инициаторами обращения стали демократ Ричард Дурбин и республиканец Роб Портман. Документ подписало большинство членов сенатского комитета по международным делам.

«В свете продолжающейся агрессии России на Украине и ее отказа уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, ее право выбирать собственную судьбу, мы повторяем наш призыв к США усилить экономическую, военную и политическую поддержку Украины», - говорится в письме. Действия Москвы в письме называются «военным захватом земли». Сенаторы указывают, что США не примут аннексию Крыма и не должны смягчать санкции, наложенные Россию в связи с ее политикой в отношении восточной Украины.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп дал понять, что готов рассмотреть вопрос об обоснованности санкций, введенных в отношении России из-за Украины.