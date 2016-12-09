Трамп не заинтересован в ежедневных отчетах американской разведки – Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание получать от американских разведслужб как минимум один отчет в неделю или, возможно, чуть чаще по конкретным вопросам, передает Reuters. Это намного реже, чем было заведено у действующего президента Барака Обамы, получающего ежедневные доклады.

В ходе избирательной кампании Трамп приветствовал возможность организации ежедневных разведбрифингов и знакомства со сверхсекретными документами. Однако теперь он этими возможностями по непонятным причинам не пользуется. Чиновник переходной команды заявил, что Трамп получал инструктаж по вопросам безопасности, в том числе обычные данные разведки, не имеющие степени секретности, но отказался уточнить их частоту и содержание. При этом он отметил, что отдельных докладов по Ирану и России разведслужбы не делают.

При этом вице-президент Трампа Майкл Пенс получает разведсводки, как минимум шасть раз в неделю.