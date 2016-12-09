Трамп предложил должность министра труда владельцу сети фастфудов

Избранный президент США Дональд Трамп предложил должность министра труда владельцу сети фастфудов CKE Restaurants Inc. Энди Паздеру, пишет газета Guardian со ссылкой на штаб политика.

«Энди будет бороться за безопасность и процветание американских рабочих путем применения справедливых стандартов безопасности труда, обеспечит их преимуществами, которые они заслуживают», – сказал Трамп. По его мнению, Паздер «спасет малый бизнес от непосильного бремени ненужных правил», которые мешают ему развиваться.

В свою очередь, Паздер заявил, что для него предложение Трампа является большой честью и он ждет возможности помочь президенту «в восстановлении глобального экономического лидерства Америки».