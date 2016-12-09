Япония ратифицировала соглашение о вступлении в Транстихоокеанское партнерство

Верхняя палата парламента Японии ратифицировала соглашение о вступлении в Транстихоокеанское партнерство. Ранее документ был одобрен нижней палатой парламента. Таким образом, документ утвержден окончательно.

В Транстихоокеанское торговое партнерство входят 12 стран – Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония.

Судьба альянса остается неясной из-за политики США. Для его функционирования необходима ратификация всеми странами-членами. Конгресс США так и не ратифицировал документ о вступлении несмотря на все усилия действующего президента Барака Обамы.

Избранный президент США Дональд Трамп уже объявил, что намерен вывести страну из договоренностей о создании Транстихоокеанского партнерства в первый же день после вступления в должность.