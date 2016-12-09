Трамп потратил на избирательную кампанию $322 млн, Клинтон – $565 млн

Избранный президент США Дональд Трамп потратил на избирательную кампанию $66 млн из собственных сбережений, пишет Reuters со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. Эта сумма далека от $100 млн, которыми он часто хвастался, отмечает агентство.

В общей сложности Трамп привлек $339 млн, из них он потратил только $322 млн. Его соперница Хиллари Клинтон израсходовала намного больше – $565 млн, ее общий фонд составил $581 млн. В последние дни кампании Трамп потратил $94 млн, а Клинтон – $132 млн.