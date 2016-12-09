Клинтон обратила внимание конгресса США на фальшивые новости в соцсетях – WP

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала конгресс обратить внимание на обилие фальшивых новостей в социальных сетях, пишет газета Washington Post.

«Теперь стало ясно, что так называемые фальшивые новости имеют реальные последствия в окружающем мире. Дело не в политике или ангажированности. Риску подвержены жизни, жизни обычных людей», – заявила Клинтон.

Она назвала происходящее «эпидемией вредоносных фальшивых новостей и ложной пропаганды» в социальных сетях.

Во время выборов в США в социальных сетях появилось большое количество фальшивых новостей, которые «были тонко присоединены к реальности» и почти неотличимы от настоящих, отмечает газета.