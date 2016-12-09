«Ростех»: Мы помогли предотвратить коррупционные преступления на 1,8 млрд рублей

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что за 2016 г. она вместе с правоохранительными органами предотвратила ряд коррупционных преступлений, что позволило сохранить более 1,8 млрд руб. «По материалам госкорпорации, направленным в правоохранительные органы, возбуждено 15 уголовных дел», - говорится в пресс-релизе на сайте «Ростеха». «Благодаря пресечению противоправных действий только по двум эпизодам предотвращен ущерб и устранена угроза отчуждения имущества на сумму около 1,8 млрд руб.», - сообщил заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев, на которого возложена ответственность по вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Коррупционные преступления в отношении корпорации и ее структур выявлялись и пресекались "в результате проведенных совместно с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом России мероприятий".

С коррупцией "Ростех" борется под непосредственным руководством генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова на основании федеральных законов, указов президента, постановлений правительства, нормативно-правовых актов Минтруда России, а также внутренних правовых актов корпорации.