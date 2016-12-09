В Москве умер министр транспорта Науру – агентство «Москва»

В Москве в одном из отелей умер министр транспорта Науру, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, 8 декабря полиции это сообщил менеджер отеля «Ренессанс Москва монарх центр» на севере Москвы. Он заявил, что «в одном из номеров скончался министр транспорта государства Науру Довийго Валдон Станлей, прибывший в Москву для участия в конференции министров транспорта экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)», сказал источник агентства.

По его словам, министр проживал в номере с женой, та объяснила, что у него был сахарный диабет и почечная недостаточность.

«Накануне вечером ему стало плохо. Через администратора отеля ему была вызвана «скорая помощь», экипаж которой констатировал его смерть», - отметил собеседник агентства. По предварительным данным, причиной смерти стала почечная недостаточность, тело направлено в морг на исследование.

По факту проводится проверка.