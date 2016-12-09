Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета в Петербурге

Лицензия Европейского университета (ЕУ) приостановлена распоряжением 3502 от 7 декабря 2016 г., следует из реестра лицензий на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Оснований для решения там не указано. Комментарий самого университета пока получить не удалось.

В апреле 2016 г. Рособрнадзор уже приостанавливал действие государственной аккредитации программ высшего образования Европейского университета. В 2008 г. ЕУ был на несколько недель закрыт Дзержинским районным судом по требованию пожарной инспекции после проведенной проверки.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В попечительский совет входят Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель совета директоров Ward Howell Георгий Абдушелишвили. Финансирование вуза осуществляется в том числе за счет собственного эндаумент-фонда.