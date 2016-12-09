Песков объяснил опасность поставок оружия сирийской оппозиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем могут быть опасны поставки американского оружия сирийской оппозиции. «Худшим итогом такого решения было бы попадание в руки террористов различных видов вооружения, в том числе ПЗРК, что, естественно, идет вразрез с международными конвенциями на этот счет и представляет серьезную угрозу не только для региона. Фактически попадание ПЗРК в руки террористов представляет собой угрозу для всех стран мира», – заявил Песков.

Он отметил, что это создаст угрозу и для ВКС России. «Конечно, определенные средства защиты есть, это очень продвинутые технологии, существуют меры предосторожности, которым должны следовать пилоты в этих условиях. Но опять же опасность очень велика», – отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что Кремль считает необходимым более детально изучить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама отменил ограничения на поставку оружия американским союзникам по борьбе с терроризмом в Сирии. Это следует из меморандума, опубликованного пресс-службой Белого дома. Решения по отмене ограничений могут быть приняты госсекретарем и министром обороны после согласования с конгрессом за 15 дней до предполагаемой сделки.