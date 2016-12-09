СКР впервые арестовал выведенные за рубеж средства

Следственный комитет России впервые применил возможность ареста средств, выведенных за рубеж. Об этом сообщил и. о. руководителя управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКР Владимир Макаров.

«Мы впервые применили такую процедуру в прошлом году – по одному из уголовных дел заморозили миллиард рублей, которые перечислялись в Сингапур», – сказал Макаров в интервью ТАСС. Он не уточнил, в рамках какого дела были заморожены эти деньги.

Возможность заморозки средств за рубежом предоставляется Конвенцией ООН против коррупции. Ранее Россия применяла более долгий механизм. «Для розыска имущества мы используем свои полномочия. Есть ряд международных конвенций и договоров, которые позволяют искать имущество за рубежом, используем полномочия Росфинмониторинга», – добавил Макаров.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), за 2015 г. из России было незаконно выведено более 700 млрд руб.