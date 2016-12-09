Извинившийся перед Кадыровым житель Чечни подтвердил жалобы на коррупцию

Раскритиковавший весной 2016 г. руководство Чечни Рамазан Джалалдинов из села Кенхи, который с тех пор принес Рамзану Кадырову извинения, а затем уехал из республики, снова обвинил власти региона в коррупции. Как передает РБК, он заявил это на пресс-конференции в Москве 9 декабря.

«В Чечне есть коррупция, я готов доказать, что там воруют, я готов это доказывать столько, сколько это нужно», — заявил Джалалдинов. РБК он сказал, что ему было страшно публично говорить о коррупции, но «постоянно бояться нельзя и есть что-то выше страха». На вопрос, готов ли он еще раз обсудить вопрос с Кадыровым, он ответил, что готов на переговоры только в присутствии главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

«Власти хотели, чтобы я молчал. Я согласился молчать, если отпустят заложников», – заявил житель Чечни. По его словам, в мае ему предлагали 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб. Он отказался взять деньги и предложил отдать их хозяйке дома, который он снимал и который был сожжен неизвестными в мае, уже после публикации его обращения к президенту Путину. Он заявил, что не хотел бы никого провоцировать своим обращением и несколько раз советовал соседям не жаловаться, так как это «бесполезно и опасно», что доказал опыт его обращения к главе государства.

На той же пресс-конференции Татьяна Локшина, программный директор по России Human Rights Watch, заявила, что Джалалдинов заплатил огромную цену за то, чтобы говорить правду. По словам председателя «Гражданского действия» Светланы Ганнушкиной, он решил публично подтвердить свои слова о коррупции в республике после нескольких недель молчания, а до 9 декабря он ждал, что власти Чечни вернут ему паспорт. Правозащитница рассчитывает, что на пресс-конференцию отреагирует Следственный комитет, руководство Чечни и России. МВД правозащитники попросят предоставить Джалалдинову госзащиту.