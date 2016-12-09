Европа требует перевести запрос Минюста в КС о выплате 1,9 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа

Комитет министров Совета Европы просит российские власти предоставить перевод направленного ими в Конституционный суд запроса о возможности исполнения решения ЕСПЧ о выплате Россией экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро, а также само решение суда - как только оно окажется доступным.

Об этом говорится в решении завершившейся в четверг в Страсбурге сессии Комитета министров по рассмотрению вопроса об исполнении членами СЕ постановлений ЕСПЧ. Комитет выражает обеспокоенность предоставленной российскими властями информацией о существовании такого запроса и напоминает про взятое на себя Российской Федерацией «безусловное обязательство» исполнять решения суда — в том числе и в части оплаты назначенных им компенсаций. В очередной раз вернуться к этому вопросу в Страсбурге планируют в марте следующего года.

ЕСПЧ в июле 2014 г. присудил бывшим акционерам ЮКОСа сумму 1,866 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России. Суд пришел к выводу, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Представить развернутый план исполнения этого решения Россия должна была еще в июне 2015 г., но она лишь известила о том, что вопрос о правомерности таких выплат поставлен перед Конституционным судом.