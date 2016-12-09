Лавров назвал бреднями сообщения о попытках России дестабилизировать Германию

Министр иностранных дел России прокомментировал сообщения немецких СМИ о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в Германии.

«Что касается вопроса, то, по-моему, уже даже канцлер ФРГ Ангела Меркель публично комментировала эти бредни и так их и назвала, здесь ничего не могу добавить. Если уж говорить о СМИ Германии, то я слышал, что главный редактор Bild назвал меня военным преступником и призвал главу МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера со мной не общаться», – сказал Лавров.

«Оставляю это на совести германских СМИ, которые, конечно, не хочу никого обижать, но в плане русофобии впереди планеты всей. Не знаю почему, это абсолютно противоречит очень добрым, дружественным чувствам, которые существуют между россиянами и немцами», – добавил Лавров.

Ранее спецслужбы Германии обвинили Россию в попытках дестабилизации немецкого общества с помощью пропаганды и кибератак.