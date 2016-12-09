«Левада-центр» подал апелляцию на решение о статусе иностранного агента

«Левада-центр» подал апелляцию на решение Замоскворецкого суда и ждет дату заседания, сообщил «РИА Новости» директор центра Лев Гудков. «Мы уже подали все. Апелляция на решение Замоскворецкого суда. Мы пока еще не получали никаких документов о назначении вот этого заседания. Ждем, когда нам назначат дату рассмотрения», — сказал Гудков.

В конце ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение «Левада-центра» в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов, отклонив жалобу организации, в которой она оспаривала проверку Минюста, по итогам которой ее включили в реестр. 26 октября Тверской суд Москвы оштрафовал «Левада-центр» на 300 000 руб. за нарушение порядка деятельности НКО-«иноагента», так как организация, внесенная в соответствующий реестр, отказалась самостоятельно регистрироваться в нем.

Министерство юстиции готово рассмотреть вопрос об исключении аналитического центра Юрия Левады из реестра НКО-»иноагентов», если представители организации обратятся с ходатайством, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Накануне во время встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин согласился с неоднозначностью решения о внесении негосударственной исследовательской организации «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. «Да, есть проблема, точно», - сказал Путин, отвечая на просьбу члена СПЧ, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина разобраться с проблемой, возникшей у «Левада-центра». Ясин попросил главу государства «каким-то образом помочь "Левада-центру" в его дискуссиях с Минюстом по поводу признания иностранным агентом». Он назвал эту исследовательскую организацию лучшим социологическим центром страны, которому больше всего доверяют ученые.