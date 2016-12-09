Генассамблея ООН одобрила резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу большинством голосов приняла резолюцию, содержащую призыв о прекращении боевых действий в Сирии.

Резолюция принята большинством голосов. «За» проголосовали представители 122 стран, «против» высказались представители 13 стран, воздержались - 36.

В резолюции, проект которой подготовили Канада, Коста-Рика, Нидерланды и Япония, содержится требование ко всем сторонам сирийского конфликта о незамедлительном прекращении боевых действий и обеспечении гуманитарного доступа во все районы Сирии.

В документе также содержится призыв к прекращению блокады Алеппо, выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений.

Резолюция отмечает важность политического процесса по нормализации обстановки в Сирии и возобновления межсирийских переговоров.