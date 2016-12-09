В Москве за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 28,6%

Департамент здравоохранения Москвы организовал оперативный штаб для контроля ситуации с гриппом и ОРВИ, об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Штаб будет отслеживать обращения москвичей на станцию скорой помощи имени А. С. Пучкова и при необходимости открывать дополнительные инфекционные койки в больницах», - отметили в пресс-службе.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 28,6%. За неделю с 28 ноября по 4 декабря было зарегистрировано 90 604 обращения к врачам. При этом диагноз «грипп» был поставлен в 81 случае.