Франция отказалась экстрадировать Аблязова в Россию

Государственный совет Франции принял решение отказать российской стороне в экстрадиции бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Государственный совет установил, что просьба России о выдаче Аблязова была сделана в политических целях», - говорится в решении совета. В соответствии «с конституционным принципом» Франция должна отказать в выдаче иностранца, когда запрос осуществляется в политических целях. Госсовет также ссылается на Европейскую конвенцию о выдаче, напоминая, что экстрадиция не может быть выполнена, «если есть серьезные основания полагать, что судебное преследование человека происходит из-за его политических взглядов или соображений».

Совет отметил, что Аблязов является «противником политической системы Казахстана», по этой причине ранее британские власти предоставили ему статус политического беженца. Ранее адвокаты Аблязова заявляли, что в случае положительного решения госсовета Франции, они будут подавать апелляцию.

Аблязов был задержан во французских Альпах в июле 2013 г. До сих пор он содержится под стражей. На данный момент он находится в тюрьме в парижской коммуне Флери-Мерожи.

Деятельность Аблязова во главе «БТА банка» является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, выдачи банкира добиваются Россия и Украина. Его обвиняют в таких преступлениях, как мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба оценивается в несколько миллиардов долларов.