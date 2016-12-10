МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Сегодня в период с 14.00 до 21.00 по московскому времени в Москве ожидается ухудшение погодных условий – усиление ветра, метель, гололедица, понижение температуры, предупредили в столичном главке МЧС.

«В Москве ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с, метель, с кратковременным ухудшением видимости до 1000 м, сильная гололедица. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов C», – сообщили в экстренных службах.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций.