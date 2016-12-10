Захарова прокомментировала сообщения об ошибочном ударе ВВС США в Мосуле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ об ошибочном ударе американских ВВС, жертвами которого стали 90 человек.

«Интересно, что по этому поводу написали немецкие Welt или Bild? Вчера Welt опубликовала эссе главного редактора Bild на сирийскую тему, в котором он назвал Лаврова "военным преступником". Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?» – написала Захарова в Facebook.

Об ударе сообщили иракские СМИ со ссылкой на военных. Официальных комментариев с американской стороны по этому поводу пока не было.