Пять человек погибли в результате пожара на производственной базе в Татарстане

Жертвами пожара на производственной базе в городе Нижнекамск Республики Татарстан стали пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Еще несколько человек пострадали, четверо из них госпитализированы.

Пожар произошел рано утром в воскресенье на площади 100 кв. м в одноэтажном железобетонном здании по производству пластиковых изделий. Охранник объекта рассказал, что сначала был слышен хлопок, а затем вспыхнул пожар. Сообщается также об обрушении кровли внутрь здания.

По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).