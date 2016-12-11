Число жертв теракта в Каире возросло до 25

Жертвами теракта в Каире, по последним данным, стали 25 человек, в основном это женщины и дети, передает телеканал CBC Extra со ссылкой на министра здравоохранения Египта. Напомним, взрыв произошел сегодня в церкви, в том крыле, где обычно молятся женщины. Еще несколько десятков человек получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, взрыв прогремел после того, как неизвестная женщина оставила в церкви сумку и вышла. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Учитывая силу взрывной волны, оно было достаточно мощным.