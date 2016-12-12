Нетаньяху рассказал о сути договоренностей с Путиным по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным как дружественные. «Но в тот момент, когда господин Путин решил направить вооруженные силы в Сирию, я решил увидеться с ним. Я сказал: «Смотрите, что я делаю. Я не вторгаюсь в Сирию, но в то же время, если Сирия нападет на меня, если Иран попробует использовать Сирию для атаки на нас, мы их остановим», - рассказал Нетаньяху в интервью телеканалу CBS .

Отвечая на уточняющий вопрос, дал ли он понять Путину, что Израиль будет атаковать в том случае, если сам окажется объектом атаки, Нетеньяху ответил, что сообщил собеседнику о желании «избежать этого». «И он (Путин) сказал: «Я согласен». Поэтому наши военные координировали свои действия между собой, так как никто не хочет случайного столкновения между Израилем и Россией», - пояснил премьер Израиля.

Нетяньяху отверг предположения в том, что его политика направлена в сторону антиамериканского блока. США, по его словам, остаются для Израиля «неизменным союзником», несмотря на хорошие отношения с Китаем и Россией.