Шрифт Times New Roman попал под санкции – «Коммерсантъ»

«НПО РусБИТех», разрабатывающее российскую операционную систему Astra Linux, не смогло приобрести лицензию на использование популярных шрифтов, в том числе стандартного в ведомственном документообороте Times New Roman, а также Arial, Verdana, Tahoma и др. Как пишет «Коммерсантъ», правообладатель, американская Monotype Imaging, отказалась от договора, сославшись на санкции в отношении российских компаний, работающих в интересах Минобороны. Об отказе российская компания доложила в начале декабря на совещании в Минкомсвязи.

Как пояснил руководитель коллектива разработчиков ОС Astra Linux Юрий Соснин, поводом к отказу стало упоминание о том, что «НПО РусБИТех» участвовало в работе авиасалона МАКС. Американцы изначально были не очень заинтересованы в сделке и предложили слишком высокие цены, рассказали два собеседника издания. Их цена составила 650 евро за каждое рабочее место Astra Linux с пакетом шрифтов, включая Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma и Verdana. Позже удалось сторговаться до 130 евро за меньшее число шрифтов, но и это российским разработчикам казалось дорого, тем более что некоторым компаниям Monotype Imaging предлагала договор с ценой в 3–4 евро за рабочее место.

В результате «НПО РусБИТех» пришлось совместно с компанией «Паратайп» разработать аналоги Times New Roman – общедоступные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif.

Основными заказчиками Astra Linux являются Минобороны, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная таможенная служба, Минздрав. В 2014 г. «НПО РусБИТех» заключило контракты на 1,7 млрд руб.