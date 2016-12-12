Трамп допустил отказ от политики «единого Китая»

Избранный президент США Дональд Трамп «полностью понимает политику "единого Китая", по которой Тайвань признается провинцией КНР, но не уверен, что ей следует придерживаться. Как передает Reuters, он высказался по этой теме в эфире Fox News Sunday. "Я не понимаю, почему мы должны быть связаны политикой "единого Китая", если мы не заключаем с Китаем другие сделки, в том числе в сфере торговли», – заявил он.

Трамп раскритиковал нынешнюю политику Китая, в частности, позицию Пекина по проблеме КНДР и действия в Южно-Китайском море. Он добавил, что не Китай будет решать, следует ли ему принимать звонки от лидера Тайваня или нет. «Я не хочу, чтобы Китай мне что-либо диктовал, – сказал избранный президент. – Это был звонок мне. Очень милый. Короткий. Почему какое-то другое государство считает себя вправе говорить, что мне не следовало соглашаться на этот разговор?» Он добавил, что отказаться от беседы в этом случае было бы очень неуважительно.

Телефонный разговор Трампа с Цай Инвэнь состоялся в начале декабря и продолжался 10 минут. Это был первый разговор президента или избранного президента США с лидером Тайваня за последние 30 лет. Китай выразил формальный протест, напомнив, что в мире существует «только один Китай», и предостерег от ненужных осложнений для китайско-американских отношений из-за неосторожных действий вокруг проблемы Тайваня. Избранный президент США в Twitter после этого объяснил, что лидер Тайваня звонила ему всего лишь, чтобы поздравить с победой на выборах, и он ее поблагодарил. Избранный вице-президент Майк Пенс также заявил журналистам, что это был только звонок вежливости.

После телефонного разговора представитель администрации Барака Обамы заявил, что США продолжают придерживаться политики «единого Китая». После выступления Трампа на Fox в Белом доме заявили, что новых заявлений по этой теме не будет.

Одна из газет китайской компартии – The Global Times в редакционной статье назвала Трампа «наивным ребенком в том, что касается дипломатии», и добавила, что политика «единого Китая» не продается и не покупается, если в бизнесе это приемлемый подход, в дипломатии это невозможно, передает ABC News. Официальных комментариев от руководства КНР пока не поступало.