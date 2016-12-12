Защита Навального заявила в суде по делу «Кировлеса» отвод гособвинению

Защита политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, чей приговор по делу о хищении у предприятия «Кировлес» был отменен Верховным судом, заявила отвод прокурорам.

«Защита просит отвести гособвинение, так как они принимали участие в первом процессе в 2013 г.», – заявила адвокат Навального Ольга Михайлова. Защита Офицерова поддержала позицию Михайловой.

Президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу, указав на нарушение законодательства при рассмотрении этого дела.