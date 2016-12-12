Правительство снизило квоту иностранных работников для некоторых экономических сфер

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о допустимой доле иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в 2017 г., сообщается на сайте правительства.

«В некоторых сферах экономической деятельности подписанным постановлением на 2017 г. сохранена установленная на 2016 г. допустимая доля иностранных работников. В ряде видов экономической деятельности снижена. Так, снижена допустимая доля иностранных работников в сфере деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта с 40 до 30% общей численности работников, в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта – с 35 до 30%», – говорится в сообщении.

Кроме того, установленная допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% распространяется на хозяйствующие субъекты, действующие на территории России, за исключением территорий Краснодарского, Ставропольского и Хабаровского краев, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской и Саратовской областей. «Такое исключение вводится в связи с имеющейся в этих субъектах Федерации потребностью в привлечении временных работников в период уборочных работ», – отмечают в правительстве.

Кабинет министров уверен, что «документ позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России».