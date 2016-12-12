Ответчик: «Роснефть» судится с РБК, чтобы журналисты больше не писали о Сечине

Сумма компенсации за ущерб, нанесенный «Роснефти» из-за статьи РБК, должна быть такой большой, чтобы исключить дальнейшие нарушения, иначе даже после проигрыша ответчики продолжают вредить репутации истца. Это представитель «Роснефти» заявил в Арбитражном суде Москвы на заседании по разбирательству нефтяной компании и медиахолдинга на 3,179 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей». Представитель журналиста Максима Товкайло (один из авторов текста и один из ответчиков по иску) на это возразил: «Предлагается по надуманному предлогу уничтожить большое СМИ и разорить журналистов. Очевидная цель иска – сделать так, чтобы журналисты никогда больше не писали о Сечине (главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине. – «Ведомости»)».

До этого суд отклонил ходатайство адвоката РБК Евгения Резника о рассмотрении новых доказательств.

Основанием для иска «Роснефти» стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. В статье говорилось, что одним из условий продажи приватизируемого пакета стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а позднее ее представитель заявил в суде о требованиях на 3,179 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации, якобы нанесенный публикацией и телепередачей.

В суде представители РБК говорят, что нет доказательств того, что истец действительно понес какой-либо урон из-за этой публикации, и называют сумму иска завышенной. Представители сторон ходатайствовали о вызове в суд собственных специалистов для прояснения наличия или отсутствия последствий публикации РБК для репутации «Роснефти». Суд отклонил оба ходатайства.