Суд отказал защите Навального в отводе прокурора по делу «Кировлеса»

Ленинский суд Кирова отказал в отводе гособвинителей, который заявила защита оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес».

«Основания для отвода представителям прокуратуры отсутствуют», – огласил решение судья Алексей Втюрин в понедельник.

По мнению защиты фигурантов, гособвинители Евгений Черемисинов и Сергей Богданов не могут участвовать в деле, так как они уже принимали участие в первом процессе по делу «Кировлеса» в 2013 г.

Ранее Ленинский суд Кирова отказал защите Навального и Офицерова в отводе судьи Алексея Втюрина. Заявление об отводе было подано накануне адвокатом Навального Вадимом Кобзевым. «Основания для отвода судьи отсутствуют», – пояснил решение суда сам судья Втюрин.

Президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу, указав на нарушение законодательства при рассмотрении этого дела.

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