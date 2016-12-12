Больше половины граждан России считают свою страну великой державой

Почти две трети (64%) россиян считают, что Россия является великой державой, не согласны с этим 27% респондентов, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

В представлении россиян в понятие «великая держава» входит в первую очередь высокое благосостояние граждан (64%), экономический и промышленный потенциал страны (58%), военная мощь, наличие ракетно-ядерного оружия (50%).

Реже «великая держава» ассоциируется у респондентов с великой культурой, наукой, искусством (23%), авторитетом страны в мире (18%), богатыми природными ресурсами (17%), свободами и гражданскими правами (11%), героическим прошлым и масштабами страны (по 10%).

Мнения россиян о том, государством какого типа они хотели бы видеть Россию в будущем, разделились. Треть (33% против 31% год назад) видят ее государством с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом. Столько же (33%) говорят, что им «все равно, какой тип государства будет в России, важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья» (в 2015 г. – 27%).

Еще 16% выступают за то, чтобы Россия была государством с совершенно особым устройством и особым путем развития (24% в 2015 г.). Каждый десятый (11%) видит страну социалистическим государством с коммунистической идеологией, а 3% – империей, монархией, подобно той, какой была Россия до 1917 г.

Под «особым российским путем» респонденты подразумевают «экономическое развитие страны с большей заботой о людях, а не об интересах власти» (29%), отличие ценностей и традиций России от западных (11%), необходимость постоянно учитывать такие факторы, как враждебное окружение страны и угрозу нападения (9%), а также готовность к самопожертвованию граждан ради величия российского государства (7%) .