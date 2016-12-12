Вадим Красносельский победил на президентских выборах Приднестровья

Спикер парламента Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), набрав 62% голосов, сообщили в ЦИК по итогам подсчета 100% бюллетеней. Действующий президент республики Евгений Шевчук получил лишь 28% голосов.

Выборы состоялись 11 декабря, явка составила чуть более 59%. Всего на пост президента претендовали шесть кандидатов, все они выступали за достижение международного признания независимости Приднестровья, а также за сохранение и расширение связей с Россией.

Вадим Красносельский возглавлял министерство внутренних дел ПМР с 2007 по 2012 г., после чего работал в частных структурах. После выборов в Верховный совет республики в декабре 2015 г. стал председателем парламента.