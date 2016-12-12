Министр экономики Японии: обсуждаемые с Россией экономические вопросы не касаются Курил

Проекты, которые Япония и Россия обсуждают в соответствии с планом экономического сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Синдзо Абэ, не подпадают под санкции и не касаются совместной деятельности на южных Курилах. Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Правительство Японии тщательно проверяет, не подпадут ли обсуждаемые договоренности под санкции, и сейчас обсуждаются только те проекты, которые соответствуют этому требованию, сказал он.

Ранее премьер Абэ заявил бывшим жителям Северных территорий, что хочет провести переговоры с президентом Владимиром Путиным «с позиции решимости положить конец территориальной проблеме», цитировал ТАСС его заявление Kyodo News.

Визит Путина в Японию намечен на 15-16 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва рассчитывает на активизацию экономических контактов с Токио, а тема заключения мирного договора «находится в проработке» на экспертном уровне.