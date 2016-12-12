Россияне выбрали Путина политиком года – опрос

Большинство россиян (81%) не смогли сказать, какое из событий, произошедших в России в 2016 г., может претендовать на звание «событие года», сообщает фонд «Общественное мнение».

Остальные респонденты посчитали таким событием выборы в Госдуму (6%) и строительство Керченского моста, открытие энергомоста в Крыму (2%).

По 1% назвали событием года в России арест экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкева, рост цен / падение уровня жизни людей, празднование Дня Победы, послание президента Федеральному собранию / работу президента Владимира Путина.

Между тем 29% россиян считают событием года в мире выборы в США / победу Дональда Трампа, 18% - события в Сирии, 5% - события на Украине, 3% - Олимпийские игры в Бразилии.

«Человеком года» 43% россиян назвали президента России Владимира Путина.

Выбрать «человека года» из российских деятелей науки, культуры и искусства было трудно для 73% респондентов, а 10% заявили, что таковых нет. Остальные назвали имя режиссера Никиты Михалкова (3%).

Также сложно оказалось определить «человека года» среди российских спортсменов: 61% не смогли дать ответа на соответствующий вопрос, а 10% считают, что таких нет. В то же время 8% россиян посчитали таким человеком двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.