Трамп назначил министра внутренней безопасности

Министром безопасности США стал генерал в отставке Джон Келли, сообщает Reuters.

В заявлении переходной команды избранного президента США Дональда Трампа отмечается, что Келли возглавит кампанию по борьбе с незаконной иммиграцией. Келли также займется налаживанием работы администрации транспортной безопасности и будет развивать связи между разведкой и правоохранительными органами.

45-летний Келли возглавлял Южное командование ВС США, в феврале 2016 г. ушел на пенсию. Кроме того, он руководил военными действиями в Ираке, Южной и Центральной Америке. По данным газеты The Washington Post, кандидатуру Келли рассматривали именно из-за его опыта работы на южной границе США и в Латинской Америке.

Ранее Трамп назначил министром обороны отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса, которого называют «безумным псом». Избранный президент оценил отставного морпеха как «истинного генерала».