Боевики прорвались в Пальмиру на автомобилях со взрывчаткой

Боевики террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России, прорвали оборону Пальмиры с помощью автомобилей со смертниками и взрывчаткой. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«С наступлением сумерек игиловцы, применив с одного из направлений автомобили, начиненные взрывчаткой со смертниками, не считаясь с большими потерями, прорвали оборону и сумели закрепиться на окраинах города», - уточнил он.

По его мнению, данная атака террористов показала, что им нельзя давать ни малейшей возможности для передышки. «Давление на террористов для сковывания их действий с последующим уничтожением должно осуществляться на всех направлениях, где бы они ни находились: в Сирии, Ираке или других странах», - сказал Конашенков.

По его словам, на данный момент сирийские правительственные войска контролируют уже 96% территории Алеппо, за сутки от боевиков освобождены еще пять кварталов в восточной части города.