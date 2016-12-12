В Париже начался судебный процесс над директором МВФ Кристин Лагард

В Париже начался суд над директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Руководитель фонда лично явилась в зал слушаний Суда Французской республики, передает телеканал BFM TV.

Лагард ранее были предъявлены обвинения в халатности. Ее обвиняют в превышении полномочий при выплате компенсаций миллионеру Бернару Тапи. Адвокаты Лагард собираются попросить суд перенести слушания по делу на более поздний срок. По их мнению, сначала надо рассмотреть дело в отношении самого Тапи, которому ранее были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Лагард отрицает вину в инкриминируемых ей обвинениях, заявляя, что ее действия всегда были «в интересах французского государства». Если вина Лагард будет доказана, то ей грозит заключение под стражу на срок до года и штрафа в размере 15 000 евро.