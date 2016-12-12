В Госдуме появится комитет по вопросам развития гражданского общества

Комитет по регламенту Госдумы в понедельник рассмотрел вопрос переименования комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций в комитет по вопросам развития гражданского общества, делам общественных организаций и религиозных объединений. По словам собеседника в аппарате Думы, «комитеты часто переименовывают, чтобы можно было вывести часть аппарата за штат или сменить руководителя аппарата».

Руководитель комитета по регламенту Ольга Савостьянова сообщила, что Госдума завтра на совете Думы утвердит вопрос о переименовании.