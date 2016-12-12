ЕС не обсуждает санкции против России из-за Сирии – Могерини

Евросоюз (ЕС) не обсуждает введение каких-либо ограничений в отношении России из-за ее военных действий в Сирии. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Нет, мы не обсуждали санкции против России. Ни одна страна ЕС этого не предлагала», - сказала Могерини.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что для ЕС стало бы поражением пересматривать действующие антироссийские санкции по Украине в тот момент, когда Россия поддерживает правительственные войска Сирии.