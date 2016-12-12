Акции Lockheed Martin подешевели на 4% после заявления Трампа о цене истребителей F-35

Курс акций американской корпорации Lockheed Martin снизился почти на 4% после того, как избранный президент США Дональд Трамп негативно высказался о высокой стоимости ее программы создания новейших истребителей F-35. Спад зафиксирован в понедельник на фондовой бирже Нью-Йорка.

После заявления Трампа акции Lockheed Martin подешевели на 3,9%, до $249,2. Как обращают внимание наблюдатели, спад затронул котировки и других ведущих компаний военно-промышленного комплекса. Так, ценные бумаги котировки General Dynamics, Raytheon и Northrop Grumman упали в цене в пределах 2,7%-4,5%.

Трамп ранее сегодня в сети микроблогов Twitter выразил уверенность в том, что расходы на создание F-35 вышли из-под контроля и должны быть ограничены. «Миллиарды долларов могут быть сэкономлены - и будут сэкономлены - на военных и других закупках после 20 января», - обещал избранный президент, который 20 января должен вступить в должность.