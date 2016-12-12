Лавров рассказал о наличии в ЕС инструкций о высказываниях в адрес России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва осведомлена о наличии в ЕС письменных инструкций о высказываниях в адрес России, передает ТАСС.

«Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины «аннексия Крыма», «оккупация Донбасса» и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению», - уточнил Лавров.

При этом он сказал, что «слепого подчинения уже не наблюдается». Власти отдельных стран в ЕС понимают всю абсурдность нынешней ситуации. «Когда ЕС, как в свое время СССР, на передний план ставит не экономические интересы, не коренные интересы своих членов, а идеологизированные постулаты. И когда, как сказал глава МИД Сербии, страновой хребет нашего сотрудничества с ЕС, энергетический диалог, становится жертвой абсолютно политизированных? идеологизированных подходов, которые направлены по большому счету на то, чтобы выгородить абсолютную неспособность украинского руководства выполнить минские договоренности, под которыми подписался президент Порошенко», - пояснил Лавров.